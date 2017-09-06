Пушков назвал требования Киева по миротворцам на Донбассе нереалистичными. Новости

Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков назвал требования Киева по размещению миротворцев на Донбассе нереалистичными. Об этом Пушков написал в своем Twitter.

«Киев выдвинул нереалистичные "корректировки" российского проекта резолюции по миротворцам. Эти поправки в корне меняют замысел. Сей фокус не пройдет», – написал Пушков.

Ранее сообщалось, что сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.



В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.

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