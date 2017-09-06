Блокпосты Донетчины: полиция находит оружие, взрывчатку и наркотики (Фото). Новости

Правоохранители Донетчины за 8 месяцев на блокпостах предотвратили более 3 тыс. правонарушений. Полицейские останавливали автомобили со взрывчаткой, наркотиками, а также выявляли представителей незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как отмечается в сообщении, за этот период через блокпосты Донецкой области прошли 76 тыс. единиц грузового транспорта, около 450 тыс. легковых автомобилей и более 1 млн.350 тысяч человек.

Так, на блокпосту, расположенном при выезде из Мариуполя, неоднократно изымали оружие, гранаты и наркотики. Старший блокпоста Армен Агабалян готов к любому развитию событий. Ведь неизвестно кто находится в следующем автомобили, каковы его цели и что он везет с собой. «Мы должны не допустить ввоза-вывоза оружия, боеприпасов, взрывчатки, предотвращать теракты и сохранять общественный порядок», – отмечает правоохранитель.

С начала года на блокпостах Донетчины выявлено 185 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов. Так, в августе в Покровске полицейские остановили автомобиль с арсеналом оружия, который направлялся в Сумскую область, при этом водитель уверял, не везет ничего запрещенного и осматривать машину не имеет смысла. У нарушителя изъято 8 гранат, 18 запалов к гранатам, дымовую шашку и сигнальную ракету.

Также, на КПВВ Новотроицкое этого же месяца был задержан водитель, который нелегально перевозил оружие из неподконтрольной украинским властям территории: гранату, пистолет Макарова, который был похищен в 2014 году с линейного отделения милиции на ст. Славянск и патроны к нему.

Помимо этого, благодаря проверкам на блокпостах правоохранители выявляют представителей НВФ и их пособников. Так, в течение этого года полицейские обнаружили 683 человека, которые, согласно базам данных МВД, причастны к НВФ. Из них, по 42 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, по остальным проводятся проверки.

Кроме того, были установлены 658 человек, которые поддерживают связь с участниками НВФ.

В Волновахе полиция задержала представителя НВФ, который участвовал в обстрелах Марьинки, а когда его «однополчане» начали погибать, бежал на подконтрольную украинским властям территорию.

По информации правоохранителей, аа 8 месяцев полицейскими было выявлено 222 беглеца, находящихся в розыске за совершение преступлений. Теперь они предстанут перед судом. На днях в Мирнограде задержали интернет-мошенника, который выманивал деньги у жителей всей Украины.

А также, с начала года на блокпостах приостановлено 302 наркопреступления и изъято 388 мобильных телефонов, которые находились в розыске как похищенные.

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