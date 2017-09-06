Льву в «ДНР» купили подругу. Новости

Двухмесячная львица пополнила звериное семейство зоопарка в Придорожном (НКТ*, Старобешевский р-н, Донецкая обл.). Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ со ссылкой на директора зоопарка Геннадия Кряжева.

По его словам, львица составит компанию недавно появившемуся там львенку Леонардо.

«Недавно я приобрел подругу нашему львенку Леонардо. Теперь ему одному в вольере нескучно. Они такие игривые, постоянно кусают друг друга. Они очень подружились. Пока у нее имени нет, но мы над этим работаем. Ей 2 месяца, она немного старше львенка, но это не страшно», – отметил Кряжев.

По его словам, содержание львят ежедневно обходится в 500 руб. (217 грн по курсу «центрального банка ДНР» на 6.09.2017 г.): они питаются исключительно куриным филе и козьим молоком. В зоопарке надеются, что уже через 2 года животные принесут первое потомство. Сейчас сотрудники зоопарка стоят новый вольер.

Напомним, ранее зоопарк приобрел полуторамесячного львенка по кличке Леонардо.

Как сообщалось ранее, зоопарк в Придорожном был создан более 20 лет назад. Сейчас в нем обитают свыше 20 тысяч зверей, птиц, пресмыкающихся, насекомых и рыб. Зоопарк занимает территорию около 2 га и является вторым по площади в «ДНР» после Докучаевского.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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