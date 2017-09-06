В Минобороны показали новую зимнюю форму украинских военных (Фото). Новости

В Минобороны показали новую зимнюю форму украинских военных (Фото)

06.09.17 11:49dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Министерства обороны Украины

В Министерстве обороны Украины представили образцы комплекта зимней одежды для украинских военных, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам начальника отдела разработки вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины Василия Саковца, в новой форме были учтены все пожелания военнослужащих по улучшению формы одежды. По его словам, некоторые образцы новых комплектов были апробированы непосредственно на Донбассе.

Как сообщалось ранее, военнослужащие, которые выполняют задачи в зоне АТО, получат новые комплекты зимней одежды до конца сентября.

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