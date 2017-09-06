В Минске начались переговоры по Донбассу, – «ДНР». Новости

Экономическая подгруппа и подгруппа по безопасности приступила к переговорам по Донбассу в столице Белоруссии. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «пресс-службу главы делегации ДНР» на Минских переговорах Дениса Пушилина.

«Подгруппа по безопасности начала работу. Экономическая подгруппа также начала работу», – говорится в сообщении.

Как сообщал Пушилин, сегодня, 6 сентября, в ходе заседания переговорщики планируют подробно обсудить результаты «школьного перемирия» на Донбассе.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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