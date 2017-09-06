На Луганщине наркокурьер пытался вывезти в Россию наркотики на 5 млн (Фото). Новости

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали группировку наркодельцов, которые изготавливали наркотические вещества и контрабандой перевозили их в Россию.
Оперативники спецслужб остановили автомобиль с наркокурьером в Новопсковском районе. При осмотре машины было изъято 42 пакета с марихуаной.
Правоохранители установили, что наркодельцы выращивали каннабис в одном из сел Харьковщины и в Бахмуте (Донецкая обл.). Наркотики они переправляли через государственную границу на Луганщине. «Во время осмотра машины сотрудники СБУ изъяли 42 пакета с марихуаной. Стоимость изъятой марихуаны по ценам "черного рынка" составляет почти 5 млн грн. Открыто уголовное производство по ч. 1 и ч. 3 ст. 309 и ч. 1 ст. 310 УК Украины. Ведется досудебное расследование», – сообщила спикер Управления СБУ в Луганской области Юлия Еременко.
В ходе обысков в нарколабораториях по месту жительства правонарушителей, оперативники изъяли почти 40 кустов элитных сортов конопли, оборудование для ее выращивания и более 14 кг готового наркотика.
Следствие продолжается. Правонарушителям грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.
Источник: ТК «ЛОТ»
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