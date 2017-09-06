В Ровенской области в результате ДТП погиб экс-заместитель Донецкого губернатора. Новости

Сегодня, 6 сентября, в результате ДТП погиб экс-заместитель руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации, эксперт по вопросам децентрализации и руководитель Антикризисного медиа-центра (АКМЦ) в Краматорске (Донецкая обл.) Сергей Попов (на фото). Об этом сообщили в АКМЦ.

Авария произошла сегодня утром в Рокитновском районе Ровенской области. По данным Главного управления Национальной полиции в Ровенской области в результате ДТП четыре человека погибли на месте. Сергей Попов скончался позже в реанимации больницы пгт. Рокитное от полученных травм.

Предварительно правоохранители установили, что автомобиль Opel Omega, двигаясь вблизи с. Масевич, по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.

По данным политического эксперта Юрия Романенко, кроме Сергея Попова в аварии погибли 4 политолога.

«Какой черный день. Друзья, ночью в автокатастрофе в Ровенской области погибли четыре политолога Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Владимир Карагяур. У меня нет слов», – написал Романенко на своей странице в Facebook.