Евросоюз продлил санкции против РФ. Новости

Санкции против российских чиновников, представителей «властей» Крыма, «ДНР» и «ЛНР» продлены еще на полгода. Соответствующее решение сегодня, 6 сентября, принял Комитет постоянных представителей стран-членов при Совете ЕС, сообщает «Укринформ».

Ограничительные меры, которые будут действовать и в отношении некоторых компаний и учреждений, продлены на шесть месяцев.

Санкции против 149 человек и 38 учреждений включают в себя визовые запреты и блокирование активов на территории ЕС.

Как отметил официальный представитель Совета ЕС, сейчас в санкционный список включили еще одну компанию, которая обслуживает порт в анексированном Крыму.

Также, как сообщают источники, в «черном списке» ЕС останется новоназначенный посол России в США Анатолий Антонов.

С полным текстом обновленных санкций, включая имена людей и названия компаний можно будет ознакомиться после публикации документа в Официальном журнале ЕС.