«Фантомовцы» не пропустили в «ЛНР» страусов (Фото). Новости

5 сентября сотрудники фискального наряда «Фантом» Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области между селами Трехизбенка и Лопаскино на дороге к незаконной переправе остановили «ВАЗ 2108», на котором житель Трехизбенки за денежное вознаграждение перевозил пассажиров, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Луганской области.

Во время осмотра авто в салоне было обнаружено 150 кг свинины ориентировочной стоимостью 15 тыс. грн... и 10 птенцов страуса, стоимость которых составляет примерно 50 тыс. грн.

«Установлено, что мясо и живой товар жительница Станично-Луганского района планировала переправить на временно неподконтрольную правительству Украины территорию, а именно в пгт Славяносербск», – отметили в пресс-службе.

Правоохранителями составлены 2 админпротокола: в отношении водителя – за предоставление транспортных услуг без разрешительных документов и государственной регистрации по ч. 1 ст. 164 КуоАП, и в отношении женщины – по ч. 1 ст. 204-3 КуоАП.

Фото: пресс-служба ГУ ГФС в Луганской области