В патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного новый начальник. Новости

На Луганщине в Управлении патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного сегодня, 6 сентября, представили нового руководителя – 34-летнего Александра Гостищева (на фото слева). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Как говорится в сообщении, до этого времени Александр Гостищев возглавлял Жовковское отделение полиции во Львовской области. В прошлом – он боец ​​полка особого назначения «Днепр-1».

С июня 2014 года Гостищев нес службу в зоне проведения антитеррористической операции. Принимал участие в освобождении Мариуполя, а также в Иловайской и других операциях на территории Донецкой области.

В августе этого года назначен временно исполняющим обязанности начальника Управления патрульной полиции в городах Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.

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