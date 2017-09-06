На Днепропетровщине подросток подорвался на гранате, которую его дядя привез из зоны АТО. Новости

В Днепропетровской области 13-летний парень попал в реанимацию в результате взрыва гранаты, которую из зоны АТО на Донбассе привез его дядя, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что ЧП произошло 5 сентября в Межевском районе Днепропетровской области. Около 17:30 в полицию сообщили, что на обочине дороги парень нуждается в медицинской помощи.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали взрывное ранение живота и внутрибрюшное кровотечение.

Правоохранители установили, что 13-летний парень получил ранения в результате взрыва гранаты Ф-1 во время движения на велосипеде. Боеприпас из зоны АТО привез дядя мальчика. Несколько лет граната хранилась на чердаке бабушки парня, пока не попала в руки подростка. Во время обыска в доме бабушки полицейские обнаружили еще 6 патронов калибра 5,45 мм.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной пометкой «несчастный случай».