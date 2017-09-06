В «ДНР» учеников в школах становится все меньше, – ОБСЕ. Главная

Международные наблюдатели посетили школы на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, пишет « Сегодня.ua ».

В частности, наблюдатели побывали в двух школах в Макеевке и двух – в Ясиноватой. « Директор учебного заведения в Ясиноватой сообщил, что в 2017 году они набрали вдвое меньше учеников по сравнению с 2016 годом. В другой школе в Ясиноватой три смотрителя сообщили, что школу закрыли 1 апреля из-за недостаточного количества учеников и угроз безопасности в связи с регулярными повреждениями вследствие вооруженного насилия » , – говорится в отчете.

В свою очередь, директор одной из школ в Макеевке рассказал, что в школе регулярно отключают электричество.