ЛЭО до сих пор не перерегистрировалось на подконтрольной территории, – Зубко. Новости

В Кабинете министров Украины предложили вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины вопрос о перерегистрации ООО «Луганское энергетическое объединение» на подконтрольной украинским властям территории. Об этом сегодня, 6 сентября, рассказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает «РБК-Украина».
«Эта компания до сих пор не перерегистрирована на подконтрольной территории – и это также невыполнение обязательств, закона. Здесь, возможно, необходимо выносить этот вопрос на СНБО, чтобы обязать компанию, от которой зависит энергоснабжение Луганской области, перерегистрироваться на подконтрольной территории», – подчеркнул Геннадий Зубко.
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