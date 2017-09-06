На Луганщине решали, как будут бороться с бешенством. Новости

Сегодня, 6 сентября, власти Луганской области обсудили разработку региональной целевой программы оздоровления территорий Луганской области от бешенства на 2017-2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОВГА.

По словам чиновников, эпизоотическая ситуация по распространению заболеваемости бешенством в Луганской области остается достаточно сложной.

Это обусловлено рядом причин: большим количеством брошенных владельцами кошек и собак, запрет на охоту с 2014 года и невозможность отстрела красной лисицы, бродячих собак и кошек, что значительно увеличило их популяцию. А также невозможность проводить иммунизацию животных в дикой фауне в связи с недостатком финансирования из госбюджета средств защиты животных в течение 2016-2017 годов.

Отмечается, что недопущение распространения и ликвидации этого опасного заболевания возможно только при условии комплексного подхода, который предлагает Программа оздоровления территории от бешенства на 2017-2020 годы.

Реализовать ее планируют путем пероральная вакцинации диких животных и информационно-просветительской кампании по противодействию бешенства среди населения.

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