Жительница Краматорска отдала мошенникам 53 тыс. грн. Новости

В отдел полиции Краматорска (Донецкая обл.) обратилась местная жительница, которая стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Краматорский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
Краматорчанка нашла в интернет-сети сайт по продаже автомобилей и решила купить транспортное средство. Для того, чтобы оформить покупку, ей предложили приехать в Днепропетровск и составить соглашение.
Женщина приехала в офис фирмы и внесла предоплату в размере 53 тыс. грн еще в апреле этого года. Но своего автомобиля, который ей должны были прислать, так и не дождалась. После чего, она наконец решила обратиться в полицию.
«Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (мошенничество) УК Украины», – говорится в сообщении.
Напомним, с начала этого года мошенники выманили у жителей Донетчины 9,5 млн грн. Наиболее частые аферы – это банковское мошенничество, махинации во время покупок в интернете и «спасение» родных от «тюрьмы».
Правоохранители призывают жителей не спешить перечислять средства неизвестным лицам, а также делать покупки и искать работу только на проверенных сайтах. Это поможет уберечь собственные средства.
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