На Луганщине на линии разграничения отремонтируют газопровод. Новости

Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз поручил в сжатые сроки восстановить газоснабжение прифронтовых поселков – Крымского, Нижнего и Тошковки. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

На аппаратном совещании губернатор дал поручения управлению капитального строительства относительно скорейшего выполнения строительных работ на газопроводе, который будет функционировать вместо магистрального подводного газопровода ГРС «Крымское», поврежденного летом этого года в результате обстрелов.

Тогда без газа остались около 1570 абонентов из Крымского Новоайдарского района, Нижнего и Тошковки Попаснянского района и 8 социально важных объектов.

Включение в работу нового газопровода позволит обеспечить стабильное проведение отопительного сезона в населенных пунктах Луганщины, расположенных вблизи линии разграничения.

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