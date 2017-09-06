Ситуация в пунктах пропуска днем 6 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 6 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Алина: «12:00. В 10 утра очередь в сторону Украины была до поворота. Муж с 4 утра стоял, в 11:30 проехал паспортный. На "нулевом" украинском машин 15».

КПВВ «Марьинка»:

Ксения: «11:20. На "Каргилле" в обе стороны полная ж***а сегодня. Каждый проходит паспортный контроль и вносят в компьютер данные. Машин в 3 ряда. Стоим с 7 утра».

Alex: «12:06. На "Каргилле" машина уже 4 часа без движения в сторону Донецка».

«Брэнди Мурмурмур»: «13:17. Простояли с 7:00, очередь стояла мертво (ну кроме таксистов, как обычно), люди разворачиваются и уезжают».

Olenka: «13:26. Только проехали "Каргилл", стояли с 5 утра. Очередь в Донецк на "Каргилле" огромнейшая!»

«Mave Rick»: «13:34. На "Каргилле" очередь заканчивается на мосту. За 45 минут продвинулись на 15 машин».

Olenka: «13:55. Из Курахово в сторону Донецка машин 10 стоит».

КПВВ «Новотроицкое»:

Иван: «11:17. В Мариуполь очередь почти от церкви».

«Администратор»: «12:27. В Еленовке в Мариуполь очередь от церкви».

Den: «12:37. В Еленовке в сторону Донецка не более 10 машин».

Надежда: «13:20. В Еленовке машин 200. Очень слабо пропускают. Простояли с 5:30 и уехали. Вообще нет возможности сегодня проехать».

Елена: «13:35. Приехали в Еленовку в 5:20, Новотроицкое прошли в 12:40. Везде очень долго».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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