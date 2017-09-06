На Донбассе объявлен конкурс мини-инициатив по подготовке видеоматериалов. Новости

Для групп активных граждан, журналистов, представителей локальных СМИ громад Луганской и Донецкой областей объявлен конкурс мини-инициатив по подготовке видеоматериалов (видеороликов и видеосюжетов). Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Целью конкурса является отбор мини-инициатив по разработке видеоматериалов, направленных на решение общих проблем территориальных громад с акцентом на социальное единство и примирение, безопасность в обществе и освещение работы Программы развития ООН в громадах.

Участниками конкурса могут стать активные граждане и их группы, журналисты, представители локальных СМИ громад, приоритетно с Луганской и Донецкой областей, которые осведомлены о вышеуказанной тематике в Луганской и Донецкой областях и принимали участие в учебных мероприятиях, визитах и обучении и других мероприятиях ПРООН.

Для участия необходимо заполнить форму проектной заявки, которую можно скачать здесь. Должным образом оформленную заявку необходимо отправить на электронный адрес координатора конкурса: anna.borovaya@undp.org.

Срок подачи проектов – до 10 октября 2017 года. После 10 октября заявки будут зарегистрированы и представлены комиссии конкурса, которая в течение 5 дней примет решение о победителях, которым до 20 октября будет направлено официальное письмо.