В Мариуполе после верификации переселенке отменили пенсию, возобновили – через суд. Новости

В Мариуполе переселенка через суд добилась возобновления выплат пенсии, которую приостановили после процедуры верификации внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Об этом «Донецким новостям» сообщили в Региональном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи в Донецкой и Запорожской области.

Мария Ивановна (имя изменено) является пенсионером по возрасту и состоит на учете в Левобережном объединенном управлении пенсионного фонда г. Мариуполя. Однако с 1 апреля 2017 года ей перестали начислять пенсию, ссылаясь на полученные списки отсутствующих по месту жительства получателей пенсии из числа ВПЛ. Пенсионный фонд пояснял, что опирался на положения Постановления КМУ от 01.10.2014 № 509, в связи с которым при непрохождении процедуры верификации (проверки фактического проживания на подконтрольной территории) переселенцу отменяют справку о постановке на учет как внутренне перемещенного лица и, соответственно, прекращают выплаты.

Марии Ивановне справку отменили 10 апреля 2017 года. Однако в тот же день она получила новую справку ВПЛ.

Интересы Марии Ивановны в суде представлял юрист Мариупольского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

В суде Управление пенсионного фонда подчеркивало, что при прекращении выплат Марии Ивановне в своих действиях руководствовалось Постановлением КМУ от 08.06.2016 года №365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам», Порядком назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам и Порядком осуществления контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания / пребывания.

Суд, руководствуясь Постановлением КМУ от 05.11.2014 № 637 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам», установил, что пенсионные выплаты могут быть приостановлены с месяца, следующего за тем, в котором завершился срок действия справки ВПЛ и возобновляются в случае продолжения действия такой справки.

В судебном заседании было принято решение не принимать во внимание вышеуказанные пенсионным фондом нормативно-правовые акты в качестве основания прекращения выплаты пенсии истцу, так как они противоречат норме ст. 49 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном обеспечении». В частности, согласно данной статье ЗУ, основаниями прекращения выплаты пенсий являются:

назначение пенсии на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6-ти месяцев,

в других случаях, предусмотренных законом.

«Руководствуясь предоставленными доказательствами и ст. 94, 160-163 КАС Украины, суд постановил удовлетворить требования истца полностью и обязать ответчика восстановить выплату пенсии и оплатить возникшую задолженность. Также, суд освободил истца от уплаты судебного сбора», – прокомментировали в Мариупольском местном центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

По бесплатной правовой помощи, юридическими консультациями и разъяснениями законодательства обращайтесь: Мариупольский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи – г. Мариуполь, пр. Нахимова, 82, тел: (0629) 474-695, +38 (050) 951-28-81.

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