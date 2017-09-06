В Мариуполе после верификации переселенке отменили пенсию, возобновили – через суд. Новости

В Мариуполе переселенка через суд добилась возобновления выплат пенсии, которую приостановили после процедуры верификации внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Об этом «Донецким новостям» сообщили в Региональном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи в Донецкой и Запорожской области.
Мария Ивановна (имя изменено) является пенсионером по возрасту и состоит на учете в Левобережном объединенном управлении пенсионного фонда г. Мариуполя. Однако с 1 апреля 2017 года ей перестали начислять пенсию, ссылаясь на полученные списки отсутствующих по месту жительства получателей пенсии из числа ВПЛ. Пенсионный фонд пояснял, что опирался на положения Постановления КМУ от 01.10.2014 № 509, в связи с которым при непрохождении процедуры верификации (проверки фактического проживания на подконтрольной территории) переселенцу отменяют справку о постановке на учет как внутренне перемещенного лица и, соответственно, прекращают выплаты.
Марии Ивановне справку отменили 10 апреля 2017 года. Однако в тот же день она получила новую справку ВПЛ.
Интересы Марии Ивановны в суде представлял юрист Мариупольского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.
В суде Управление пенсионного фонда подчеркивало, что при прекращении выплат Марии Ивановне в своих действиях руководствовалось Постановлением КМУ от 08.06.2016 года №365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам», Порядком назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам и Порядком осуществления контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания / пребывания.
Суд, руководствуясь Постановлением КМУ от 05.11.2014 № 637 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам», установил, что пенсионные выплаты могут быть приостановлены с месяца, следующего за тем, в котором завершился срок действия справки ВПЛ и возобновляются в случае продолжения действия такой справки.
В судебном заседании было принято решение не принимать во внимание вышеуказанные пенсионным фондом нормативно-правовые акты в качестве основания прекращения выплаты пенсии истцу, так как они противоречат норме ст. 49 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном обеспечении». В частности, согласно данной статье ЗУ, основаниями прекращения выплаты пенсий являются:
- назначение пенсии на основании документов, содержащих недостоверные сведения;
- в случае смерти пенсионера;
- в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6-ти месяцев,
- в других случаях, предусмотренных законом.
«Руководствуясь предоставленными доказательствами и ст. 94, 160-163 КАС Украины, суд постановил удовлетворить требования истца полностью и обязать ответчика восстановить выплату пенсии и оплатить возникшую задолженность. Также, суд освободил истца от уплаты судебного сбора», – прокомментировали в Мариупольском местном центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.
По бесплатной правовой помощи, юридическими консультациями и разъяснениями законодательства обращайтесь: Мариупольский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи – г. Мариуполь, пр. Нахимова, 82, тел: (0629) 474-695, +38 (050) 951-28-81.
Читайте также:
- Минсоцполитики разъяснило отличия в идентификации и верификации переселенцев
- Чем отличается идентификация переселенца от верификации, – пояснения Пенсионного фонда
- Выплата пенсий переселенцам приостанавливается в двух случаях, – Пенсионный фонд
- Советы юристов, как переселенцам добиться своих прав
- 60 пенсионеров неподконтрольного Донбасса выиграли суды по выплатам
- Краматорск: Переселенцу без справки ВПЛ обязали возобновить пенсию (Документ)
- Переселенцы отстаивают право на пенсию в суде. История в Славянске
- Вернуть пенсию: История 92-летней переселенки из Донецка
- Органы Пенсионного фонда Украины в Донецкой области: Контакты
- Органы Пенсионного фонда Украины в Луганской области: Контакты
- Переселенец сменил место регистрации: Порядок назначения пенсий без справки ВПЛ
- Ощадбанк заблокировал выплаты переселенца: Как восстановить
- Ощадбанк заблокировал карту переселенцу. Что делать
- Переселенцу: Как подтвердить факт увольнения с работы для выплаты пенсии
- Пособие на погребение и получение пенсии умершего: Нюансы для переселенцев
- Как за год изменились выплаты переселенцам (Инфографика)
- Куда обращаться в случае необоснованных отказов власти: Памятка переселенцам
- Сколько времени переселенец должен быть на подконтрольной территории после проверки
- Цена «пенсионного» тура из «ДНР» в Украину. Калькуляция
Комментарии