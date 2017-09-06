На Донетчине шахтеры поставили ультиматум Минэнергоуглю, – Волынец. Новости

Горняки шахты «Родинская» ГП «Мирноградуголь» (Донецкая обл.) до сих пор не могут добиться от руководителей предприятия выплаты задолженности по зарплате. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Горняки шахты "Родинская" ГП "Мирноградуголь" поставили ультиматум руководству госпредприятия и руководителям Минэнергоугля о погашении задолженности по зарплате за июль 2017 в сумме 2,6 млн грн, а также о своевременности выплаты зарплаты за август. Складывается такая ситуация, что зарплата выплачивается с опозданием на 1 месяц: в августе выплачивают за июль, хотя в сентябре нужно платить уже в полном объеме за август. Благо, что в бюджет заложены средства на выплату зарплаты тем горнякам, которые находятся в штате службы реструктуризации Минэнергоугля. Остальную часть фонда заработной платы (в сумме 1,2 млн грн) шахтеры должны заработать сами, добывая уголь ручным "дедовским" способом на отбойных молотках», – написал Михаил Волынец.

Как сообщалось ранее, 30 августа Горняки первой смены шахты «Родинская» спустились в шахту и начали забастовку, требуя полного погашения долгов по зарплате. После обещаний руководства погасить задолженность по зарплате горняки вернулись к работе. Тогда руководство объединения и шахт обещали до 7 сентября погасить задолженность в размере 2,5 млн грн.

Напомним, в августе горняки шахты «Родинская» проводили еще одну забастовку из-за невыплаты им задолженности по зарплате.

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