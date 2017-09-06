В «ЛНР» говорят, что вынуждены будут отказать в освобождении заложников. Новости

Участники подгруппы по гуманитарным вопросам добились положительной тенденции на переговорах по обмену удерживаемых лиц, однако сохраняются разногласия. Об этом заявила представитель «ЛНР» в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«По вопросу обмена удерживаемыми лицами есть положительная тенденция, но камнем преткновения стал вопрос с украинской стороны деления удерживаемых лиц на категории», – рассказала она.

По ее утверждению, «в украинском списке лиц, удерживаемых на территории "ЛНР", есть лица, причастные к проведению терактов».

Как рассказала Кобцева, «при такой позиции Украины мы вынуждены будем отказать в освобождении террористов».

Напомним, в Минске начались переговоры по Донбассу.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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