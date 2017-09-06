Бизнес-гранты до 1000 долларов могут получить переселенцы и жители Донбасса. Новости

Датский Совет по делам беженцев (Danish Refugee Council) 3 сентября начал новую программу, направленную на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц, пострадавших от конфликта в Украине, которые нуждаются в помощи для начала нового и восстановления или расширения существующего бизнеса.
Главная цель программы – предоставление возможностей для восстановления/стабилизации источника средств к существованию и достижения долгосрочных решений для ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта в Украине путем предоставления благотворительной помощи на начало нового и восстановление или расширение существующего собственного микробизнеса.
Участники программы:
- ВПЛ из районов с нестабильной политической и военной ситуацией, зарегистрированные и проживающие на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областей;
- жители Донецкой и Луганской областей, пострадавшие от конфликта в Украине.
Программа предусматривает предоставление 600 бизнес-грантов в размере от 300 до 1000 долларов США, в зависимости от индивидуальных потребностей, на начало нового и восстановление или расширение существующего бизнеса. Деньги будут направлены на банковский счет в украинской валюте по курсу, актуальному на дату перечисления.
Бизнес-гранты будут предоставлены участникам проекта при условии успешной защиты собственной бизнес-идеи.
Критерии отбора участников программы:
- Жизнеспособность и реалистичность бизнес идеи, понимание заявителем схемы ее реализации.
- Наличие опыта ведения бизнеса у заявителя.
- Актуальность и сбалансированность бюджета бизнес-идеи.
- Особое предпочтение будет отдаваться заявителям, семьи которых имеют социальную или финансовую уязвимость.
Подать заявку можно здесь.
Важно. Заполнение заявки не гарантирует автоматического участия в программе. Каждая заявка будет рассмотрена конкурсной комиссией, которая примет решение о дальнейшем участии заявки в программе. Решение конкурсной комиссии является окончательным. Датский Совет по делам беженцев оставляет за собой право отклонить любую заявку.
Телефоны для справок:
- +38 (050) 367 90 95 – Елена;
- +38 (050) 610 11 21 – Геннадий;
- +38 (073) 470 29 07 – Антон.
Проект реализуется при финансовой поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества (Swiss Agency for Development and Cooperation/SDC) и Департамента Международного Развития Великобритании (Department for International Development/DFID).
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