Бизнес-гранты до 1000 долларов могут получить переселенцы и жители Донбасса. Новости

Бизнес-гранты до 1000 долларов могут получить переселенцы и жители Донбасса

06.09.17 17:16dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Датский Совет по делам беженцев (Danish Refugee Council) 3 сентября начал новую программу, направленную на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц, пострадавших от конфликта в Украине, которые нуждаются в помощи для начала нового и восстановления или расширения существующего бизнеса.

Главная цель программы – предоставление возможностей для восстановления/стабилизации источника средств к существованию и достижения долгосрочных решений для ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта в Украине путем предоставления благотворительной помощи на начало нового и восстановление или расширение существующего собственного микробизнеса.

Участники программы:

  • ВПЛ из районов с нестабильной политической и военной ситуацией, зарегистрированные и проживающие на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областей;
  • жители Донецкой и Луганской областей, пострадавшие от конфликта в Украине.

Программа предусматривает предоставление 600 бизнес-грантов в размере от 300 до 1000 долларов США, в зависимости от индивидуальных потребностей, на начало нового и восстановление или расширение существующего бизнеса. Деньги будут направлены на банковский счет в украинской валюте по курсу, актуальному на дату перечисления.

Бизнес-гранты будут предоставлены участникам проекта при условии успешной защиты собственной бизнес-идеи.

Критерии отбора участников программы:

  1. Жизнеспособность и реалистичность бизнес идеи, понимание заявителем схемы ее реализации.
  2. Наличие опыта ведения бизнеса у заявителя.
  3. Актуальность и сбалансированность бюджета бизнес-идеи.
  4. Особое предпочтение будет отдаваться заявителям, семьи которых имеют социальную или финансовую уязвимость.

Подать заявку можно здесь.

Важно. Заполнение заявки не гарантирует автоматического участия в программе. Каждая заявка будет рассмотрена конкурсной комиссией, которая примет решение о дальнейшем участии заявки в программе. Решение конкурсной комиссии является окончательным. Датский Совет по делам беженцев оставляет за собой право отклонить любую заявку.

Телефоны для справок:

  • +38 (050) 367 90 95 – Елена;
  • +38 (050) 610 11 21 – Геннадий;
  • +38 (073) 470 29 07 – Антон.

Проект реализуется при финансовой поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества (Swiss Agency for Development and Cooperation/SDC) и Департамента Международного Развития Великобритании (Department for International Development/DFID).

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