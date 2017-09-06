Бизнес-гранты до 1000 долларов могут получить переселенцы и жители Донбасса. Новости

Датский Совет по делам беженцев (Danish Refugee Council) 3 сентября начал новую программу, направленную на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц, пострадавших от конфликта в Украине, которые нуждаются в помощи для начала нового и восстановления или расширения существующего бизнеса.

Главная цель программы – предоставление возможностей для восстановления/стабилизации источника средств к существованию и достижения долгосрочных решений для ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта в Украине путем предоставления благотворительной помощи на начало нового и восстановление или расширение существующего собственного микробизнеса.

Участники программы :

ВПЛ из районов с нестабильной политической и военной ситуацией, зарегистрированные и проживающие на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областей;

жители Донецкой и Луганской областей, пострадавшие от конфликта в Украине.

Программа предусматривает предоставление 600 бизнес-грантов в размере от 300 до 1000 долларов США, в зависимости от индивидуальных потребностей, на начало нового и восстановление или расширение существующего бизнеса. Деньги будут направлены на банковский счет в украинской валюте по курсу, актуальному на дату перечисления.

Бизнес-гранты будут предоставлены участникам проекта при условии успешной защиты собственной бизнес-идеи.

Критерии отбора участников программы :

Жизнеспособность и реалистичность бизнес идеи, понимание заявителем схемы ее реализации. Наличие опыта ведения бизнеса у заявителя. Актуальность и сбалансированность бюджета бизнес-идеи. Особое предпочтение будет отдаваться заявителям, семьи которых имеют социальную или финансовую уязвимость.

Подать заявку можно здесь.

Важно. Заполнение заявки не гарантирует автоматического участия в программе. Каждая заявка будет рассмотрена конкурсной комиссией, которая примет решение о дальнейшем участии заявки в программе. Решение конкурсной комиссии является окончательным. Датский Совет по делам беженцев оставляет за собой право отклонить любую заявку.

Телефоны для справок :

+38 (050) 367 90 95 – Елена;

+38 (050) 610 11 21 – Геннадий;

+38 (073) 470 29 07 – Антон.

Проект реализуется при финансовой поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества (Swiss Agency for Development and Cooperation/SDC) и Департамента Международного Развития Великобритании (Department for International Development/DFID).

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