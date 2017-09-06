Россия торгуется. Сначала особый статус Донбассу, потом миротворцы. Новости

Развертывание контингента ООН в Донбассе возможно после внесения Украиной принципиально важных поправок в закон об особом статусе региона. Об этом сегодня, 6 сентября, заявил полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, пишут «РИА Новости».

По словам Грызлова, также нужно будет «обеспечить разведение сил и средств на всей линии соприкосновения».

Напомним, что российский постпред при ООН Василий Небензя заявил во вторник, что Россия направила председателю Совета Безопасности ООН проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Консультации по документу начнутся на уровне экспертов и далее – на уровне постпредов. «Развертывание контингента ООН на линии соприкосновения на Донбассе станет реальным только после того, как Украина внесет в закон об особом статусе Донбасса принципиально важные поправки. Эти поправки должны быть согласованы в контактной группе. Они будут касаться введения особого статуса на постоянной основе по формуле Штайнмайера», – сказал он.

«Формула Штайнмайера» (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе – после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Ранее сообщалось, что сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.

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