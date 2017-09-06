Лавров пояснил предложение РФ по миротворцам. Новости

Охранная миссия ООН нужна для обеспечения разведения сторон на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сегодня, 6 сентября, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает российское издание «ТАСС».

«Предложение было обусловлено тем, что уже многие месяцы СММ ОБСЕ в Украине испытывает проблемы с обеспечением безопасности своих наблюдателей. Многие и многие месяцы договоренность, которую достигли лидеры "нормандской четверки" о разведении сторон на линии соприкосновения, не выполняется», – заявил Лавров.

Лавров также заявил, что конкретные параметры миссии ООН по охране, включая согласование национальных контингентов, должны быть согласованы сторонами конфликта, что предполагает вовлеченность в этот процесс «ДНР» и «ЛНР».

Читайте также: