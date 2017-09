Переселенцам и жителям Донбасса – гранты на профессиональное образование. Новости

Датский Совет по делам беженцев (Danish Refugee Council) 3 сентября начал новую программу, направленную на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц, пострадавших от конфликта в Украине, повышение конкурентоспособности на рынке труда и стабилизацию их жизни путем предоставления возможности получения профессионального образования.

Главная цель программы – предоставление возможности получения новых и/или улучшения существующих профессиональных навыков ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта в Украине, путем предоставления благотворительной помощи для прохождения соответствующих курсов, тренингов и получения квалифицированного профессионального образования.

Участники программы :

ВПЛ из районов с нестабильной политической и военной ситуацией, зарегистрированные и проживающие на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областей;

жители Донецкой и Луганской областей, пострадавшие от конфликта в Украине.

Программа предусматривает поддержку по крайней мере 500 ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта в Украине путем предоставления индивидуальных грантов в размере до 200 долларов США для получения новых и улучшения существующих навыков через прохождение соответствующих курсов профессионального образования.

Критерии отбора участников программы :

Доказанная мотивация в получении новых или улучшении существующих профессиональных навыков. Понимание заявителем схемы практического применения полученных навыков в будущем для создания возможности получения дохода. Желательно наличие у заявителя опыта работы, связанного с получением новых или улучшением существующих профессиональных навыков. Собственное инвестирование со стороны заявителя в размере не менее 20% от стоимости обучения. Наличие квалифицированного и сертифицированного поставщика соответствующих услуг. Особое предпочтение будет отдаваться заявителям, семьи которых имеют социальную или финансовую уязвимость.

Подать заявку можно здесь.

Важно. Заполнение заявки не гарантирует автоматического участия в программе. Каждая заявка будет рассмотрена конкурсной комиссией, которая примет решение о дальнейшем участии заявки в программе. Решение конкурсной комиссии является окончательным. Датский Совет по делам беженцев оставляет за собой право отклонить любую заявку.

Телефоны для справок :

+38 (050) 367 90 95 – Елена;

+38 (050) 610 11 21 – Геннадий;

+38 (073) 470 29 07 – Антон.

Проект реализуется при финансовой поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества (Swiss Agency for Development and Cooperation/SDC) и Департамента Международного Развития Великобритании (Department for International Development/DFID).

