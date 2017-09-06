Переселенцам и жителям Донбасса – гранты на профессиональное образование. Новости

Датский Совет по делам беженцев (Danish Refugee Council) 3 сентября начал новую программу, направленную на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц, пострадавших от конфликта в Украине, повышение конкурентоспособности на рынке труда и стабилизацию их жизни путем предоставления возможности получения профессионального образования.
Главная цель программы – предоставление возможности получения новых и/или улучшения существующих профессиональных навыков ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта в Украине, путем предоставления благотворительной помощи для прохождения соответствующих курсов, тренингов и получения квалифицированного профессионального образования.
Участники программы:
- ВПЛ из районов с нестабильной политической и военной ситуацией, зарегистрированные и проживающие на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областей;
- жители Донецкой и Луганской областей, пострадавшие от конфликта в Украине.
Программа предусматривает поддержку по крайней мере 500 ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта в Украине путем предоставления индивидуальных грантов в размере до 200 долларов США для получения новых и улучшения существующих навыков через прохождение соответствующих курсов профессионального образования.
Критерии отбора участников программы:
- Доказанная мотивация в получении новых или улучшении существующих профессиональных навыков. Понимание заявителем схемы практического применения полученных навыков в будущем для создания возможности получения дохода. Желательно наличие у заявителя опыта работы, связанного с получением новых или улучшением существующих профессиональных навыков.
- Собственное инвестирование со стороны заявителя в размере не менее 20% от стоимости обучения.
- Наличие квалифицированного и сертифицированного поставщика соответствующих услуг.
- Особое предпочтение будет отдаваться заявителям, семьи которых имеют социальную или финансовую уязвимость.
Подать заявку можно здесь.
Важно. Заполнение заявки не гарантирует автоматического участия в программе. Каждая заявка будет рассмотрена конкурсной комиссией, которая примет решение о дальнейшем участии заявки в программе. Решение конкурсной комиссии является окончательным. Датский Совет по делам беженцев оставляет за собой право отклонить любую заявку.
Телефоны для справок:
- +38 (050) 367 90 95 – Елена;
- +38 (050) 610 11 21 – Геннадий;
- +38 (073) 470 29 07 – Антон.
Проект реализуется при финансовой поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества (Swiss Agency for Development and Cooperation/SDC) и Департамента Международного Развития Великобритании (Department for International Development/DFID).
Читайте также:
- Бизнес-гранты до 10 тыс. долларов на расширение бизнеса и создание рабочих мест
- Бизнес-гранты до 1000 долларов могут получить переселенцы и жители Донбасса
- Переселенцев зовут в бесплатную бизнес-школу в Краматорске (Условия)
- Конкурс малых грантов для неправительственных организаций. Дедлайн – 5 октября
- На Донбассе объявлен конкурс мини-инициатив по подготовке видеоматериалов
- Волонтерские инициативы переселенцев поддержат грантами
- Гранты до 33 тыс. грн от «Каритас» для проживающих в Донецкой области
Комментарии