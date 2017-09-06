В Донецке в медуниверситете учатся студенты из России, «ЛНР» и Украины, – «ДНР». Новости

В этом году на обучение в «Донецкий медицинский университет ДНР» (работает на мощностях выехавшего Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького) поступило 15 абитуриентов из России, а также 1 – с подконтрольной украинской власти территории. Об этом в интервью местной газете сообщил «и. о. ректора» «республиканского» медуниверситета Григорий Игнатенко.

Отмечается, что в этом году количество бюджетных мест в медуниверситете увеличено на 244. На бюджетную форму обучения в новом учебном году зачислены 785 абитуриентов, на контрактную – 146.

Игнатенко особенно отметил изменения на стоматологическом факультете, где ранее образование на бюджете получали всего 3-5 человек.

«В ДонНМУ увеличился бюджетный набор на 244 места, нам впервые, возможно даже за всю историю вуза, удалось увеличить число бюджетных мест на стоматологическом факультете до 35 человек. К нам также поступили 15 человек из Российской Федерации, 7 студентов прибыли из Луганской народной республики, 1 – из Украины. На места целевого приема минздрава ДНР были приняты 49 человек, вне конкурса на места абитуриентов, имеющих льготы, поступили 149 человек», – сказал «и.о. ректора».

Он отметил, что для абитуриентов с подконтрольной Украине части Донецкой области выделено 100 мест, но по состоянию на начало сентября заполнено 60 мест.

Утверждается, что «выпускники данного вуза получают дипломы образца Донецкой народной республики, а также при желании могут пройти аттестацию в России и получить дипломы образца Российской Федерации». При этом из всех выпускников медуниверситета, окончившим вуз в этом году, дипломы российского образца получили лишь 34 человека.

«Сначала мы сдали 4 экзамена здесь, в Донецке, получили дипломы в ДНР и после выпускного уехали в Россию. Там мы сдавали те же предметы, но немножко по другим требованиям. Было сложно, но к нам очень доброжелательно относились», – поделилась врач-инфекционист Мария Сапьянная, которая получила диплом в РФ.

Как сообщалось ранее, с 2015 года всего 64 выпускника «Донецкого медицинского университета ДНР» получили дипломы РФ, сдав экзамены на базе «Северо-Осетинской государственной медицинской академии».

Напомним, что «дипломы ДНР» о любом, в том числе высшем образовании, не признаются в полноценных государствах. В этой связи в 2014 году в «ДНР» запустили программу сотрудничества вузов «ДНР» и России, по которой выпускники «республиканских» высших учебных заведений могут в форме экстерната получить второй диплом вуза-партнера.

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