Карловское водохранилище. Масштабный ремонт даст воду западу Донбасса (Фото). Главная

В селе Карловка (Донецкая обл.) идут масштабные работы по возобновлению подачи воды из местного водохранилища, которое станет резервным источником для Покровска (до переименования Красноармейск), Селидова, Доброполья и других населенных пунктов западного Донбасса. Откликнувшись на просьбу руководства компании «Вода Донбасса», реализацию проекта согласился оплатить давний партнер предприятия по гуманитарной линии – Международный Комитет Красного Креста.

Подрядчиком выступает ООО «Будресурс» из Волновахи – Красный Крест выбрал предприятие из нескольких претендентов и с июня текущего года заключил с ним договор. Технический надзор осуществляет компания «Вода Донбасса».

Помимо восстановления насосной станции первого подъема для подачи воды из Карловского водохранилища на Красноармейскую фильтровальную станцию, идет ремонт гидроузла – плотины и щитов для регулирования уровня водохранилища, восстанавливается электроснабжение ряда объектов.

Самые масштабные преобразования ожидают Карловскую насосную станцию первого подъема, которая не эксплуатировалась с 1988 года. Тогда из-за повышенной жесткости воды питьевое Карловское водохранилище перевели в разряд технических, насосную станцию за ненадобностью закрыли, а оборудование демонтировали.

Осенью 2014 года работники Красноармейского регионального производственного управления «Воды Донбасса» уже вели на территории насосной подготовительные работы. Этим летом к ремонту приступил подрядчик, и работы значительно продвинулись. Уже восстановлена крыша над помещением закрытого распределительного устройства, завершаются кровельные работы над машинным залом.

Внутри насосной станции выполнена кирпичная кладка стен будущей операторской, заново построены кабельные каналы под новое электрооборудование. В ближайшее время ожидается поставка двух трансформаторов. Снаружи прокладываются новые подземные кабельные линии электроснабжения, выполняются обводные трубопроводы диаметром 500 мм, отремонтированы 2 линейные задвижки диаметром 800 мм.

Важный объект насосной станции – береговой колодец, соединенный двумя подводными трубопроводами с водозаборным колодцем в центре водохранилища. Здесь водолазы демонтировали 2 нерабочие задвижки диаметром 900 мм.

Еще одно направление восстановительных работ касается гидроузла – плотины и щитов для регулирования уровня воды в Карловском водохранилище. В 2014 году, во время боевых действий, объект получил серьезные повреждения: пострадали помещения охраны и технического персонала, бетонное перекрытие и металлические ограждения портала, а главное – вышли из строя электродвигатели и подъемные механизмы для управления щитами. Кроме того, гидроузел был полностью обесточен из-за разрушения трансформаторной подстанции и идущих от нее ЛЭП.

Из механизмов трех неработающих щитов сотрудникам Красноармейского РПУ удалось собрать один. Сейчас при необходимости отрегулировать уровень водохранилища он приводится в действие дизель-генератором, который специально привозят из Покровска. При этом приходится полностью перекрывать движение по Донецкой трассе, что доставляет дополнительные неудобства. В рамках восстановления была приобретена новая трансформаторная подстанция, от нее к плотине проложена линия электропередачи. Сейчас подстанция передается на баланс Марьинского РЭС, а ее введение в эксплуатацию улучшит электроснабжение всей Карловки. На гидроузле уже восстановлены кровля и стены здания, ведутся внутренние работы.

Восстанавливается и электроснабжение Карловской насосной станции первого подъема, в котором не было необходимости, пока объект не работал. Уже установлены железобетонные опоры и смонтированы две новые линии электропередачи 6 кВ протяженностью 2,4 километра. Теперь выполняется воздушный переход через Донецкую трассу и один из притоков Карловского водохранилища.

Кроме того, ведутся работы по повышению надежности электроснабжения Красноармейской фильтровальной станции: вместо подземного кабельного будет смонтирован новый воздушный переход от подстанции «Карловка» к линиям электропередачи, подающим напряжение на Красноармейскую фильтровальную, а в перспективе – и на Карловскую насосную станцию первого подъема. По словам директора Красноармейского РПУ КП «Компания "Вода Донбасса"» Игоря Юдина, первоначальная стоимость проекта, разработанного в 2014 году и прошедшего экспертизу в январе 2015 года, составляла 16,8 млн грн. Окончательная стоимость работ пока неизвестна, но она однозначно увеличится.

Согласно контракту, заключенному между Красным Крестом и подрядной организацией, окончание работ датируется 15 ноября. Однако из-за задержки с выделением аванса в самом начале работ их график сдвинулся ориентировочно на две недели.

Когда все намеченные мероприятия будут завершены, у Красноармейской фильтровальной станции появится резервный источник воды, которого хватит приблизительно на 3 месяца работы в аварийном режиме. Пока речь идет только о нижней части Карловского водохранилища объемом 10 млн куб. м. «Закончив восстановление насосной станции первого подъема, мы сможем говорить о верхней части Карловского водохранилища с запасами 15 млн куб. м. Для переброски воды из верхней части нужно будет разработать следующий проект. Такое задание проектировщикам уже дано», – сообщил Игорь Юдин.

Источник: ТК «Орбита»

Читайте также: