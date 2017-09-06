Идею о «голубых бурятах» в сад, – Тука ответил Грызлову. Главная

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука иронично и жестко раскритиковал условие России «обменять» введение миротворческой миссии ООН на особый статус Донбасса. Об этом он сегодня, 6 сентября, написал на своей странице в Facebook.

В частности, Тука отметил, что предложение представителя России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Бориса Грызлова дать сначала особый статус Донбассу, а затем уже вводить миротворцев уже было ранее и благополучно отвергнуто. «"Голубь" Грызлов заявил: прежде, чем вводить войска ООН (бурят в голубых касках по версии Путина) вдоль линии соприкосновения (о госгранице "голуби" и не вспоминают) Украина должна на постоянной основе утвердить "особый статус" ОРДЛы. Да еще и заявление Штайнмайера приплел с его уникальной "формулой". Формула Штайнмайера уже получила свою оценку – "в сад". Идея о "голубых бурятах" тоже получила оценку – "в сад". Миротворцы вдоль линии столкновения – "в сад". Все базовые предложения "кремлевских миротворцев" уже нам известны и посланы "в сад"», – пишет Тука.

По его мнению, идея с «путинскими миротворцами» появилась в Кремле на фоне предстоящего выступления президента Украины Петра Порошенко на заседании СБ ООН. «Зачем сейчас Путину этот спектакль? Дело в том, что с первых дней "ихтамнеты" занимают позицию "голубей мира", которые стремятся лишь одного – вернуть "мир" в братскую Украину. Вместе с миром они хотят вернуть "русский мир", внеблоковый статус, монополию российского капитала. Россия понимает значение предстоящего выступления президента в ООН, Кремль понял, что может потерять "оливковую ветвь", которую подхватит ООН», – добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что Грызлов заявил, что развертывание контингента ООН в Донбассе возможно после внесения Украиной принципиально важных поправок в закон об особом статусе региона.