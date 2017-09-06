В «ДНР» не довольны, как в Ждановке строят дом для потерявших жилье (Фото). Главная

В городе Ждановка (неподконтрольная украинской власти территория Донецкой области) идет строительство 2-этажного жилого дома на 8 квартир. Об этом сообщает местная газета.
Отмечается, что квартиры предназначены для местных жителей, лишившихся жилья во время активных боевых действий.
«Министерство строительства и ЖКХ не удовлетворилось ходом выполнения восстановительных работ на объекте, поэтому на ближайшем рабочем совещании будут доведены претензии до генподрядчика и требование, чтобы все необходимые объемы работ были выполнены», – говорится в заметке.
Всего во время боевых действий в Ждановке было повреждено 65 многоквартирных и 35 частных домов.
Как ранее отмечал «министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой народной республики» Сергей Наумец, данный дом строится взамен разрушенного в результате боевых действий в 2014 году. «В разрушенном доме не было канализации. Городская администрация провела собрание с жильцами, и те охотно поддержали идею переноса строительства на место сгоревшего более десяти лет назад жилого дома, где имеются инженерные сети. Таким образом, удалось сэкономить на их прокладке», – сообщил Наумец.
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