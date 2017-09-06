«Белые пятна» в украинском вещании на Донбассе закроет телевышка в Покровске . Новости

Комиссия по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики Украины обсудила урегулирование и ускорение всех процессов по построению новой телевышки в Покровске (ранее – Красноармейск, Донецкой обл.). Об этом сообщает пресс-служба Мининформполитики.

«Построение телевышки в Покровске позволит нам закрыть последние "белые пятна" в украинском вещании, которые есть на контролируемых территориях зоны АТО, а также позволит расширить вещание украинских телеканалов и радиостанций на неподконтрольных тариториях Донбасса. В ближайшее время я обсужу с премьер-министром Украины необходимость немедленного выделения средств для этого проекта», – сказал Стець.

В свою очередь, глава Госспецсвязи Украины Леонид Евдоченко отметил, что концерном РРТ параллельно работы уже ведутся. Выделение средств в ближайшее время ускорит установку телевышки.

«Нацсовет будет максимально способствовать во всех процессах, которые входят в его компетенции, в частности в проведении конкурсов на выделение частот для вещания, которое будет покрывать телевышка», – пообещал председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от Юрий Артеменко.

Ранее сообщалось, что в поле возле Покровска должны построить телевышку для вещания на Донецк.