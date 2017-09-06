На Донетчине голову сельсовета подозревают в захвате 400 га земли. Новости

Прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко сообщил о подозрении в самовольном захвате земельных участков площадью более 400 га, а также в подделке документов голове одного из сельских советов Мангушского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как говорится в сообщении, в ходе досудебного расследования установлено, что 59-летний мужчина, будучи основателем и совладельцем частного сельскохозяйственного предприятия, не имея правоустанавливающих документов и нарушая требования законодательства, самовольно занял 16 земельных участков общей площадью более 400 га. С 2013 по 2016 годы он обрабатывал эти земли силами созданного общества с ограниченной ответственностью и получал доход.

В 2015 году мужчину выбрали председателем сельсовета, на территории которого находились самовольно занятые земельные участки. После чего он уволился с должности директора частного предприятия из-за запрета совмещения представительских функций с предпринимательской деятельностью. При этом, мужчина сохранил реальную возможность влияния на работу предприятия, а также получение дивидендов через свою дочь, которая является совладельцем сельхозпредприятия.

«Согласно расчету размера ущерба, причиненного самовольным занятием 16 земельных участков, государству нанесен значительный материальный ущерб на сумму свыше 650 тыс. грн», – отмечатся в сообщении.

Продолжается досудебное расследование. Голова сельсовета подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 197-1 и ч.1 ст. 358 УК Украины.

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