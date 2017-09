Бизнес-гранты до 10 тыс. долларов на расширение бизнеса и создание рабочих мест. Новости

Датский Совет по делам беженцев (Danish Refugee Council) начинает новую программу, направленную на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц, пострадавших от конфликта в Украине, стабилизацию их жизни и достижение долгосрочных решений путем трудоустройства и получения доходов.

Главная цель программы – создание новых рабочих мест для ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта, через инвестиционный вклад в расширение существующего бизнеса.

Участники программы: субъекты малого и среднего бизнеса Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Программа предусматривает создание, по крайней мере, 250 новых рабочих мест для ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта в Украине. В рамках этого компонента будут предоставлены бизнес-гранты для расширения бизнеса и создания новых рабочих мест, в размере от 2 тыс. до 10 тыс. долларов США.

Условия получения гранта :

Действующий рентабельный бизнес, который планирует расширение. Подробный бизнес-план с особым вниманием на создание и поддержание новых рабочих мест для ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта в Украине. Инвестирование со стороны заявителя в планируемое расширение своего бизнеса не менее 50% от суммы гранта. Создание одного и более рабочих мест для ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта в Украине, заключение с новыми работниками трудовых договоров на срок не менее 12 месяцев. Суммарная годовая заработная плата всех трудоустроенных на новые рабочие места лиц должна превышать сумму полученного гранта.

Получение гранта предусматривает заключение грантового соглашения между Датским Советом по делам беженцев и грантополучателем. При получении гранта грантополучатель будет обязан уплатить все налоги в соответствии с действующим законодательством Украины.

Подать заявку можно здесь.

Важно. Заполнение заявки не гарантирует автоматического участия в проекте. Каждая заявка будет рассмотрена конкурсной комиссией, которая примет решение о дальнейшем участии заявки в проекте. Решение конкурсной комиссии является окончательным. Датский Совет по делам беженцев оставляет за собой право отклонить любую заявку.

Телефоны для справок :

+38 (093) 073 53 73 – Ольга;

+38 (095) 701 88 51 – Олег.

Проект реализуется при финансовой поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества (Swiss Agency for Development and Cooperation/SDC) и Департамента Международного Развития Великобритании (Department for International Development/DFID).

Читайте также: