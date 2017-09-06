В «ДНР» подтвердили местонахождение удерживаемого журналиста Асеева. Новости

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию (ТКГ) ситуации на Донбассе добыла у противоположной стороны информацию о нахождении в «ДНР» похищенного украинского журналиста Станислава Асеева (псевдоним – Станислав Васин). Об этом сообщила вице-спикер Совета Ирина Геращенко в кулуарах парламента, передает «Еспресо.TV».
«Мы выбили с большим трудом подтверждение нахождения журналиста Асеева, а также других волонтеров, военных и будем требовать их освобождения», – заявила Геращенко.
Она сказала, что украинская сторона будет требовать скорейшего освобождения этих лиц. Геращенко говорит, что для того чтобы произошел обмен, сторона противника должна предоставить точную информацию о всех украинцах и исключить шантаж об освобождении лиц, которые не имеют отношения к зоне АТО.
Как сообщалось, журналист и блогер Станислава Васин (настоящее имя Станислав Асеев), работавший в Донецке, исчез 2 июня, что подтвердила его мать. Последний телефонный звонок своей матери Стас сделал уже из здания «министерства государственной безопасности ДНР». СБУ сообщила, что Станислав Васин внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л/ДНР».
Позднее «полиция ДНР» объявила в розыск журналиста Асеева (Васина), как без вести пропавшего. Но «МГБ ДНР» все-таки письменно подтвердило, что Станислав Асеев находится у них.
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