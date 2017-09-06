В «ДНР» жителю Днепропетровщины дали 15 лет, обвинив в «терроризме». Новости

В «ДНР» приговорили к 15 годам лишения свободы жителя Днепропетровской области, вступившего в батальон «Донбасс», за участие в тренировочном лагере под Киевом. Об том сегодня, 6 сентября, пишут интернет-ресурсы НКТ*.

«Приговором Военного трибунала на правах палаты Верховного суда Донецкой народной республики житель Днепропетровской области гражданин В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 232 УК ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности)», – говорится в сообщении пресс-службы «генпрокуратуры ДНР».

Сообщается также, что в конце мая 2014 года обвиняемый в «ДНР» добровольно вступил в ряды батальона «Донбасс». «Находясь на территории тренировочного лагеря в селе Новые Петровцы Киевской области, гражданин В. проходил обучение, занимался со специалистами-инструкторами, приобретая знания и практические умения по физической и психологической подготовке, применению оружия, методике и тактике ведения боевых действий», – говорится в сообщении от имени «генпрокуратуры ДНР».

Ранее сообщалось, что в июле 2017 года «военный трибунал ДНР» вынес 4 приговора, где в перечне статей обвинения фигурирует «шпионаж».

*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория