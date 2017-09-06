Красный Крест смог передать посылки заложникам на неподконтрольном Донбассе. Новости

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) смогли передать письма и посылки заложникам, удерживаемым на неподконтрольной территории Донбасса. Об этом сообщает первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, подводя итоги встречи гуманитарной подгруппы в Минске.

«Из хорошего: в рамках предварительных договоренностей МККК удалось передать письма и посылки от семей заложникам на оккупированные территории», – написала Геращенко.

При этом Ирина Геращенко отметила, что представителям Красного Креста не удалось встретиться с заложниками.

«Правда, представителям МККК не дали возможности непосредственно встретиться с ребятами, увидеть их, все принял руководитель тюрьмы. То есть, за все годы войны ни одного прямого доступа МККК к заложникам не было. И это также серьезное нарушение гуманитарного блока минских соглашений», – отметила Геращенко.

Ирина Геращенко также сообщила, что на встрече украинская сторона в присутствии представителей ОБСЕ подтвердила, что Украина готова передать 309 пленных в обмен на 87 заложников, которые удерживаются на неподконтрольной территории.

«В присутствии ОБСЕ подтвердили переданное на днях предложение о немедленном освобождении заложников, мы требуем освободить 87 украинцев, чье местонахождение нами установлено. Украинская сторона в рамках компромисса готова освободить 309 человек, лишь бы вытянуть наших. Важно, что ОРДЛО уже не отрицает удержание 87 украинцев из списка 144, мы тяжело находим информацию о каждом и боремся за их включение в списки», – написала Геращенко.

Ирина Геращенко также добавила, что украинская сторона «четко стоит на позиции, что из списка требований ОРДЛО должны быть исключены все те, кто не имеет никакого отношения к войне на Донбассе».

«Ждем ответа на наши официальные компромиссные предложения, которые полностью базируются на минских сделках. Камень преткновения: это требование освободить криминалитет и террористов, которые не подпадают под действие минских соглашений», – добавила Геращенко.

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