Переселенка из Макеевки открыла детский сад на дому (Фото). Новости

Оксана Бутрина из Макеевки (Донецкая обл.) с мужем и тремя детьми переехали в село Вита Почтовая (Киевская обл.) и открыла у себя дома детский сад для местных.

Идея открытия домашнего детского сада возникла после работы в похожем заведении в Московской области. В 2014 году семья Бутриных была там на заработках. Оксана работала логопедом-дефектологом в частном детском саду. С началом АТО решили вернуться в Украину. Старший сын учился в 10 классе, хотел поступить в вуз в Киеве. Чтобы не расставаться, решили переехать поближе к столице.

Для открытия на собственные деньги приобрели детскую мебель, посуду, ковер на 25 тыс. грн. Игрушки были свои. Раскладушки для сна и постельное белье принесли родители. Отсутствие репутации и вариантов аренды помещений для садика – главные проблемы, с которыми столкнулись на старте, передает «Gazeta.ua».

«В селе вообще отсутствуют детские сады. К ближайшим – минут 40 на городском транспорте. Решили открыть такое заведение у себя дома. Первых детей в садик привели соседи. Затем с родителями ходили по детским площадкам и рассказывали о себе. Наш садик стал одним из весомых аргументов переезда одной семьи», – рассказала Оксана.

Садик «Баловастики» может принять до 5 детей. Родители приводят малышей после завтрака, около 10:00, забирают после 17:00. Все время с группой занимается воспитательница с 25-летним стажем работы, которая является родной тетей Оксаны. Она также переселенка. Несколько раз в неделю проходят дополнительные занятия по музыке. Одна из мам – нейропсихолог. Проводит упражнения на развитие координации и ощущения ребенка в пространстве. Дополнительно организуют прогулки, поездки в зоопарк. «Мы планируем творческие мастер-классы на месяц вперед. У нас нет классических занятий, как в обычном садике. Не перегружаем детей информацией и знаниями. Хотим, чтобы дети больше гуляли и общались», – отмечает Оксана.

Фото: Facebook / Баловастики Фото: Facebook / Баловастики Фото: Facebook / Баловастики Фото: Facebook / Баловастики Фото: Facebook / Баловастики Фото: Facebook / Баловастики Фото: Facebook / Баловастики Фото: Facebook / Баловастики Фото: Facebook / Баловастики Фото: Facebook / Баловастики Фото: Facebook / Баловастики Фото: Facebook / Баловастики Фото: Facebook / Баловастики

По словам Оксаны, детский сад дома – скорее социальная родительская инициатива, чем бизнес. Родители делят между собой расходы на зарплату воспитателям и канцелярию. Еду родители приносят отдельно. Расходы составляют около 7 тыс. грн в месяц. Аренду дома семьи Бутриных в размере 10 тыс. грн проект не покрывает. Садик создан по принципу дневного ухода за детьми, как детские комнаты в торговых центрах. Не требует лицензирования. Нужно придерживаться определенных норм чистоты и гигиены. «Этот проект может быть бизнесом только в большом городе. Сейчас все родители очень включены в процесс, коллективно принимаем решения. Общаемся между собой, делимся фото в группе в Facebook. Но не каждый готов включаться. Некоторым нравится классический садик, когда родители утром приводят ребенка, а вечером – забирают», – делится Оксана.

В ближайших планах Оксаны – расширение и изучение опыта подобных проектов.

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