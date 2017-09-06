Германия выступает за размещение «голубых касок» по всему Донбассу. Новости

Возможную миротворческую миссию ООН в Донбассе следует размещать на всей территории конфликта, а не только вдоль линии соприкосновения. Об этом сегодня, 6 сентября, заявила заместитель спикера правительства ФРГ Ульрике Деммер , выступая перед журналистами в Берлине, пишет «Deutsche Welle».

В федеральном правительстве Германии считают, что в случае отправления миротворческой миссии ООН на Донбасс, «голубых касок» нужно будет разместить на всей территории конфликта, а не только на линии соприкосновения.

По словам спикера, Берлин приветствует в целом инициативу российского президента Владимира Путина об отправке миссии ООН на Донбасс. Впрочем, некоторые детали предложения Москвы Берлин рассматривает скептически.

По словам Деммер, пока неясно, удастся ли достичь согласия по всем деталям такой миссии на Донбассе. Также она не видит оснований предоставить в этом вопросе «Л-ДНР» право голоса на переговорах по такой миссии. «Это было бы неприемлемым усилением значения самопровозглашенного руководства так называемых народных республик», – отметила представительница немецкого правительства.

Ранее сообщалось, что сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.

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