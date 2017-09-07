Как выглядят копанки в «ЛНР» (Фото). Новости

В «ЛНР» продолжают действовать копанки – незаконные мини-шахты по добыче угля. Так, в течение последней недели зафиксировано действие четырех таких «предприятий».

Как сообщает пресс-служба «МВД ЛНР», 2 сентября незаконная добыча угля обнаружена в районе пгт Славяносербск – на участке местности, расположенном южнее п. Криничное и п. Богдановка. «С места происшествия изъято 100 т угля, 3 лебедочных установки, компрессорная установка, вентиляционное оборудование, трансформатор», – сообщают в пресс-службе.

Копанка под Славяносербском

1 сентября в 1,5 км от населенного пункта Зеленый Гай (Антрацитовский район), также «выявлен и задокументирован факт незаконной предпринимательской деятельности по добыче каменного угля».

«Добычей полезных ископаемых без соответствующих разрешительных документов занимались должностные лица одного из обществ с ограниченной ответственностью (зарегистрировано в г. Красный Луч). С места происшествия изъято: 30 т горной массы, 2 промышленные лебедки, электровентилятор, электромотор», – говорится в сообщении.

Копанка под п. Зеленый Гай

30 августа копанка обнаружена в районе поселка Садовый (г. Красный Луч). Здесь также добычу организовали «должностные лица одного из обществ с ограниченной ответственностью (учредитель – житель г. Красный Луч 1984 г.р.)». С места происшествия изъято 300 т горной массы, 3 промышленных лебедки, электровентилятор, сварочный аппарат, иное горное оборудование.

Также 30 августа зафиксирована копанка в районе пос. Боково-Платово (г. Красный Луч). «Добычей полезных ископаемых без соответствующих разрешительных документов занимались должностные лица одного из обществ с ограниченной ответственностью (учредитель – житель г. Красный Луч 1980 г.р.). С места происшествия изъято 25 т горной массы, промышленная лебедка, электровентилятор, 2 электромотора, шахтная вагонетка, металлический ресивер, горное оборудование, журнал учета добычи горной массы», – уточняет «МВД ЛНР».

Преимущественно копанки организовывают в районе городов Красный Луч, Ровеньки, в Антрацитовском и Краснодонском районах. Ранее в этом году такая добыча фиксировалась, в частности:

в районе города Миусинск (подчинен Красному Лучу)

в районе города Ровеньки

в районе пос. Краснолучский (1,7 км от Антрацита)

в Краснодонском районе

копанка на расстоянии 250 м от дома в г. Красный Луч

в районе шахты «Княгиненская» г. Красный Луч

в районе Грабовского водохранилища г. Вахрушево под Красным Лучом

Как сообщалось ранее, 4 сентября, в Горняцком районе неподконтрольной Макеевки на поверхность были подняты тела двух горняков, пропавших 1 сентября в затопленной копанке, обустроенной в районе закрытой местной шахты «Горизонт».

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