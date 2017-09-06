Авдеевка: Шлем спас жизнь бойцу ВСУ (Фото). Новости

Бойцу Вооруженных сил Украины во время перестрелки под Авдеевкой (Донецкая обл.) спас жизнь кевларовый шлем. Об этом говорится в сюжете «Военного телевидения Украины».

«Стало немножко тише, тем не менее, со стороны все равно идут выстрелы. В основном в вечернее время», – рассказал военнослужащий ВСУ Виктор.

Другой боец показал шлем, благодаря которому оказался живым и невредимым. «Перестрелка. Около трех недель назад нарушили режим тишины и начали стрелять. И три пули прошли по касательной», – поделился он.

Еще один воин отмечает, что духом не падают. «Держимся и будем держаться. Вернемся с победой. Все ребята крепкие духом. Наши ребята уже воевать умеют. Дали им достойный отпор», – сказал он.

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