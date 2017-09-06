В Северодонецке 23-летний сын убил 52-летнюю мать. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве родной матери. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

В частности, отмечается, что в течение суток полицейские Северодонецка и Управления криминальной полиции ГУНП в Луганской области собирали оперативную информацию, вещественные доказательства и допрашивали свидетелей ужасного убийства женщины, произошло 4 сентября. «4 сентября, около 14 часов в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи о том, что в квартире многоквартирного дома по ул. Гагарина обнаружен труп 52-летней женщины. При осмотре медики обнаружили телесные повреждения в виде колото-резаных ран теменной и затылочной области. Проведенными оперативно-розыскными и следственными мероприятиями полицейские разоблачили подозреваемого в убийстве, им оказался ранее судимый 23-летний сын потерпевшей. Задержанный рассказал, что в течение последних двух месяцев его мать проживала отдельно, у них часто возникали конфликты на почве асоциального образа жизни человека. В этот трагический день мать пришла проведать сына. Их общение закончилось убийством женщины, потому что мать отказалась давать сыну деньги», – говорится в сообщении.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. «В результате кропотливой работы правоохранители разоблачили в совершении убийства и задержали 23-летнего мужчину – сына убитой женщины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», – говорится в сообщении.