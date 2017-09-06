Под Кабмином собрали «Снежный ком проблем переселенцев» (Фото). Новости

Сегодня, 6 сентября, в Киеве на площади перед Кабинетом Министров Украины состоялась акция «Снежный ком проблем переселенцев. Четвертый год без оттепели».

Представители организаций, занимающихся пострадавшими в результате вооруженного конфликта в Украине, провели брифинг и рассказали о наиболее актуальных проблемах в сфере обеспечения прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

У участников была возможность:

получить профессиональную консультацию юриста;

высказать свою позицию, адресованную правительству Украины;

пообщаться с другими участниками акции.

Как сообщалось ранее, целью мероприятия является донесение до Правительства нашего общего месседжа о том, что перемещенные граждане все еще продолжают сталкиваться в повседневной жизни со значительными препятствиями по новому месту жительства и требуют качественного обеспечения своих прав и интересов без допущения никаких дискриминационных практик.

Также участники имели возможность участвовать в создании «снежного кома». Для этого необходимо было письменно описать проблему или сформулировать вопросы.

Фото: ОО «Донбасс-SOS» Фото: ОО «Донбасс-SOS» Фото: ОО «Донбасс-SOS» Фото: ОО «Донбасс-SOS» Фото: ОО «Донбасс-SOS» Фото: БФ «Право на защиту» Фото: БФ «Право на защиту» Фото: БФ «Право на защиту» Фото: БФ «Право на защиту» Фото: БФ «Право на защиту»

«Снежный ком» обращений граждан после презентации был передан представителю Кабмина.

По материалам Благотворительного фонда «Право на защиту» и Общественной организации «Донбасс-SOS».

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