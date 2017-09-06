Осужденный в РФ на 12 лет украинец Сизонович был передан «ЛНР» спецслужбам РФ, – Томак . Новости

Министерство иностранных дел Украины (МИД) в очередной раз отправило ноту в Российской Федерации, чтобы там предоставили доступ консулу к незаконно задержанному украинцу Алексею Сизоновичу. Об этом рассказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, пишет « Радио Свобода ».

«Мы отправляли несколько нот. И последнюю отправили вчера, кстати. О том, чтобы дать доступ, согласно Венской конвенции о консульских сношениях и норм международного права, на встречу с нашим гражданином», – рассказала Марьяна Беца.

По ее словам, Россия «абсолютно дерзко и грубо» нарушает нормы международного права и не предоставляет встреча украинской стороне. «Официальную информацию задержания Алексея Сизоновича ни в посольство, ни в консульские учреждения Украины в РФ не поступало. Мы узнали эту информацию от сестры незаконно задержанного украинского гражданина. И мы сразу же начали сотрудничать с российскими органами в контексте обращения к ним по предоставление разрешения нашем консулу посетить Алексея Сизоновича», – отметила Марьяна Беца.

Координатор Медийной инициативы по правам человека Мария Томак рокомментировала эту ситуацию, ранее написав, что Алексей Сизонович отказался от апелляции, поданной ранее. «Я не могу утверждать. Я могу догадываться из опосредованного общения с человеком, который к нему попал. Это юрист Общественного наблюдательного комитета. Это человек, который мог бы представлять Алексея Сизоновича в качестве адвоката. Сразу после осуждения он продиктовал ему короткую версию апелляции, чтобы успеть подать. С того момента мы общались с украинским МИДом. Было предварительное согласие на то, чтобы привлекать адвоката. Приговор совершенно бредовый. Человек был осужден по тяжким статьям буквально за два заседания. Мы не понимаем, как этот гражданин Украины, который проживал на временно неподконтрольной территории, в Луганской области, попал на территорию РФ. Есть веские основания предполагать, что он был передан незаконными вооруженными формированиями российским спецслужбам», – сказала Томак.

Она рассказала и о сути дела. «Еще месяц назад мы не знали это имя. Мы узнали его благодаря ростовскому журналисту, который сообщил, что такой процесс происходит. Приговор — 12 лет под стражей. Я лично материалов дела не видела. Материалов также не видел упомянутый мною юрист. Он видел только приговор, который охарактеризовал как фантастический рассказ. Проблема в том, что из-за того, что человек отозвал апелляцию, поскольку так и не был привлечен к работе адвокат. Сизонович, судя по тому, что удалось узнать, почувствовал, что он никому не нужен, никто не будет заниматься его делом, тем более, что на него совершалось давление по нашей информации. Почему я возлагаю ответственность на официальное представительство украинского государства, на МИД? Потому что был шанс, что в дело вступит адвокат. Мы понимаем, что он бы не решил проблему Сизоновича. Если была бы рассмотрена апелляция, никто бы его не освободил из-под стражи, срок ему бы не уменьшили. Но это дало бы шанс обращаться в Европейский суд по правам человека. Это также дало бы шанс обратить внимание и задокументировать, действительно ли состоялась передача гражданина Украины с неподконтрольной территории на территорию России. Это доказало бы, что происходит сотрудничество. Судя по комментариям, которые озвучивает МИД, консулы не дали разрешения на посещение Сизоновича. Адвоката у него нет. Я слушала комментарий Марьяны Бецы о том, что якобы адвокат отказался. Он не отказывался», – отметила правозащитница.

Томак уточнила, что поскольку нет материалов дела, правозащитники даже не могут оценить, насколько это дело политическое. «Мы знаем, что у Алексея Сизоновича проукраинская позиция. Он был на Майдане 2004 года.В 2013 — 2014 не был, потому что ему не позволяло здоровье, но он имел проукраинскую позицию, живя на оккупированной территории», – рассказала Мария Томак.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» проверят причастность осужденного в России 61-летнего украинца Алексея Сизоновича (на фото) к организации покушения на «главу ЛНР» Игоря Плотницкого. 31 июля Российский суд приговорил больного украинского пенсионера Алексея Сизоновича до 12 лет лишения свободы за якобы готовящихся терактах в Ростовской области.

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