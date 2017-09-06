Число работников из Украины в Чехии будет расти, – замминистра соцполитики Чехии. Новости

В Чехии работают 70 тыс. украинцев. Это самая большая трудовая диаспора в стране. Об этом во время экономического форума в Кринице-Здруй (Польша) рассказал заместитель министра труда и социальной политики Чехии Томаш Петричек, передает «Европейская правда».

«Сейчас мы имеем 300 тыс. заявок от украинцев на работу в Чехии и около 200 тыс. вакансий для трудоустройства украинцкв. Это означает, что количество украинских работников в Чехии будет расти. И это при том, что они уже являются крупнейшей трудовой общиной в нашей стране» – подчеркнул заместитель министра.

Как утверждает чешский чиновник, государственная политика в Чехии настроена на содействие трудоустройству граждан Украины. «Мы имеем проблемы на рынке труда, которые не можем решить без работников из третьих стран. Поэтому мы делаем упрощенную систему для трудоустройства рабочих, имеющих высокую профессиональную квалификацию, которой не хватает на нашем рынке. Также мы размышляем над мерами, которые упростят трудоустройство для рабочих со средней квалификацией», – пояснил Петричек.

Как сообщалось ранее, Министерство сельского хозяйства Чехии собирается принимать на сезонные работы ежегодно 1 тыс. 500 украинцев. Для этого планируется ввести новые правила приема на работу.

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