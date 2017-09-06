Минздрав Украины не рекомендует использовать лекарства из России. Новости

Министерство здравоохранения Украины не рекомендует использовать препараты российского производства, особенно иммунобиологические. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба МОЗУ.
«Эти препараты не зарегистрированы в Украине, не имеют никакого международного сертификата качества, а также из-за отсутствия официальной дистрибуции в стране завозятся противозаконно, а, следовательно, нет никакой гарантии соблюдения холодовой цепи», – говорится в сообщении.
В частности, в МОЗУ отмечают, что есть достаточное количество человеческого противостолбнячного иммуноглобулина европейского производства. «Препарат рекомендован для лечения столбняка основными международными протоколами, имеет преквалификацию Всемирной организации здравоохранения и соответствует стандартам GMP», – подчеркивается в сообщении.
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