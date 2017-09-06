В Кременчуге вандал повредил памятник бойцам, погибшим под Иловайском (Фото). Новости

В Кременчуге (Полтавская обл.) неизвестные разбили памятник «Героям АТО» – украинским военным, погибшим под Иловайском (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 6 августа, на своей странице в Facebook сообщила пользователь под ником Яринка Украинка.

«Разбит памятник погибшим в Иловайске. Если полиция не может обуздать тварей, то мы сами будем "воспитывать"», – написала она.

Фото: Facebook / Яринка Украинка Фото: Facebook / Яринка Украинка Фото: Facebook / Яринка Украинка Фото: Facebook / Яринка Украинка

Из комментариев под постом следует, что неизвестный сбил ногой стеллу, установленную у памятника «Погибшим под Иловайском». Камеры видеонаблюдения зафиксировали фигуру мужчины. «Камера сработала, скоро видео этого мудака будет в Интернете», – написал пользователь Аркадий Кухаренко.

Пользователь Юлия Фон Захерберг добавила, что это не первый памятник за последние месяцы, который испортили вандалы. «Неужели нельзя эти участки патрулировать с особым вниманием? Полиция у нас слишком занята или просто сама согласна с происходящим?», – возмутилась она.

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