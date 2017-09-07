В Покровске решали, как построить ледовый дворец. Главная

По вопросу строительства ледовой арены в Покровске (Донецкая обл.) состоялось первое официальное собрание инициативной группы.

Инициативная группа планировала принять участие в программе грантов Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ и получить 58 млн грн на возведение ледового дворца. Однако, как признался предприниматель Николай Головко, пока работа в этом направлении не ведется, поскольку сами инициаторы еще не решили, какими будут масштабы строительства.

«Мы обсуждали с мэром этот вопрос, я предлагал ему построить арену на тысячу мест. Он сказал: "Давайте сделаем на 5 тыс., только чтобы она была многофункциональной". То есть чтобы это была не просто ледовая арена, чтобы там был и спорт, и концерты», – объяснил Николай Головко.

«Я подготовил презентацию, чтобы показать, что можно построить, за какие деньги, сделать свод-анализ. Основное – добиться доверия людей к этому проекту», – добавил Николай Головко.

Он продемонстрировал присутствующим на собрании фотографии уже существующих в Украине ледовых арен. А также презентовал типовой проект дворца на примере сооружения в Дружковке.

«Преимущества типового проекта – простота конструктивной системы и охлаждающей конструкции. Если мы хотим сделать что-то многофункциональное, в маленький ангар это втиснуть невозможно», – отметил предприниматель.

Вместе с тем, главный недостаток: ледовая арена – это всегда дотационное предприятие. Однако если в ней будут проходить не только тренировки и соревнования по хоккею и фигурному катанию, расходы на ее содержание можно сократить.

«Люди говорят, что с удовольствием ходили бы на платные вечерние катания. Если выделять 3-4 часа в день и впускать человек 100 по 35 или 50 грн за билет, какую-то часть расходов, на электроэнергию, например, можно покрыть», – сказал Николай Головко.

Присутствующие делились своим видением наполнения нового сооружения. Одни хотели, чтобы в здании Ледового дворца действовали и другие спортивные секции – по волейболу, баскетболу, йоге. Другие вспоминали о долгожданном бассейне.

Представители творческой молодежи признались, что ждут от арены новых возможностей для реализации – театрализованных представлений на льду, фестивалей ледовых фигур, новых фотолокаций для семейных торжеств.

«Благодаря нашей инициативе Покровск вошел в список городов, где планируется строительство ледовых арен. Это Львов, Мариуполь, Черкассы и Покровск. В конце недели этот вопрос должен обсуждаться в Верховной Раде на уровне Олимпийского комитета Украины», – отметил Николай Головко.

Источник: ТК «Орбита»