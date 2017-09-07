Гибель рабочего в Мариуполе: новые подробности. Новости

Погибший в Мариуполе рабочий компании из Днепра находился в состоянии опьянения. Об этом рассказал руководитель компании «ДнепрЭкострой» Юрий Шевляков

По его словам, работник, которого насмерть засыпало землей, был нетрезв во время происшествия.

«Как доложили мне мои работники, человек почти самовольно прыгнул в траншею, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас будет проводиться экспертиза», – сказал Юрий Шевляков.

В полиции журналистам заявили, что ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию не могут: нужно ждать результатов судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в Мариуполе во время работ по замене коллектора погиб рабочий.

Источник: Сайт города Днепра

Читайте также:

В центре Мариуполя рабочего засыпало землей (Фото)