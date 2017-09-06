Новое публичное пространство в Покровске откроют Зализняк-фестом (Программа). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) новое публичное пространство откроют «Зализняк-фестом». Об этом сообщают организаторы.

По их информации, в городе появится «новая точка для общения, обучения, ночных рейвов, вечерних свиданий и утренних размышлений о смысле жизни». «Свободное многофункциональное пространство с элементами дигитальной архитектуры, пространство для всех и каждого в самом центре Покровска – в Соборном сквере», – говорится в сообщении.

В программе мероприятия:

12:00 – «100 лет фотографии за 100 минут» в партнерстве с WisecoW Vika Myronenko, Киев;

14:00 – «Художественный портрет и съемка для медиа» (Екатерина Переверзева, Харьков);

16:00 – «Тренды в современной документальной фотографии» (Валерий Милосердов, Киев);

18:00 – открытие фотовыставки «Утерянная мозаика Марка Зализняка», проект «Мифологема города»;

20:00 – кинопоказ фильма «Человек с киноаппаратом» (режиссер Дзига Вертов).

Вход свободный.

Открытие состоится 9 сентября.

Как сообщалось ранее, В Донецкой области подобные пространства появляются все чаще, превращаясь в любимые места для досуга среди местных.

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