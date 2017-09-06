Переселенцам могут назначить пенсии по статусу ВПЛ, – министр соцполитики. Новости

Пенсионный фонд Украины в настоящее время назначает временные выплаты переселенцам, у которых нет пенсионного дела. Об этом сегодня, 6 сентября, заявил министр социальной политики Андрей Рева, пишет «Ура-информ».

Как выяснилось, сейчас Пенсионный фонд на время будет назначать переселенцам пенсии даже без наличия у них пенсионного дела.

Правительство приняло решение о том, что переселенцам, которые переехали без наличия пенсионного дела, временно станут также получать пенсии. Пенсии будут назначать согласно документу о статусе временно перемещенных лиц.