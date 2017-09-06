Колясочники со всей Украины соревновались в Покровске (Фото) . Новости

Сегодня, 6 августа, в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) прошел традиционный Всеукраинский мини-марафон среди людей с особыми потребностями.

Эстафета проводится уже третий год подряд, однако в этот раз для заездов было выбрано новое место – по инициативе самих марафонцев «гришинскую» трассу сменили улицы поселка динзавода.

Как рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту Покровского горсовета Виктор Полищук, в соревнованиях участвовали более 40 спортсменов из разных областей Украины. Гостей временно разместили во Львовском военном мобильном госпитале, где им предоставили не только ночлег, но и питание.

Соревнования проводились в 4 категориях: женщины и мужчины на колясках с ручным приводом, а также мужчины и женщины на колясках с велоприводом.

Обладателям первого типа колясок требовалось проехать один круг длиной в 2 км 200 м, второго – 2 таких круга.

Участники стартовали на ул. Степана Бовкуна (до переименования Правды) в районе динзавода, возле больницы поворачивали налево, по ул. Примакова следовали мимо стадиона «Металлург», затем выезжали на улицу Шмидта и финишировали в месте старта. Движение по маршруту было временно перекрыто.

Самыми быстрыми марафонцами на колясках с ручным приводом в своих категориях стали Николай Резниченко (Покровск) и Татьяна Бобровская (Краматорск), а на велоколясках – Наталья Собчинская (Селидово) и Сергей Шурута (Чернигов). Трое из них, кроме покровчанина, ранее уже участвовали в мини-марафоне и даже становились призерами и победителями. А вот для дебютанта Николая Резниченко соревнования 2017 года сразу принесли победу.

В качестве поощрения все участники марафона, помимо грамот и медалей, получили денежные премии от 100 до 5 тыс. грн в зависимости от занятого места. «Соревнования проводятся при поддержке Покровского городского совета, а призовой фонд, выделенный из средств местного бюджета, составляет 60 тыс. грн. Цель мероприятия – показать, что люди с ограниченными возможностями имеют возможность заниматься спортом», – сообщил Виктор Полищук.

Источник: ТК «Орбита»

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